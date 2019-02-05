В Николаевском облсовете обсудили подготовку антикоррупционной программы

Андрей Кротов В Николаеве 4 февраля состоялось открытое заседание комиссии по подготовке антикоррупционной программы Николаевского областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Члены комиссии с участием представителей СМИ обсудили окончательную редакцию Антикоррупционной программы Николаевского областного совета на 2019-2021 годы.

В ходе заседания председатель комиссии, заместитель главы областного совета Андрей Кротов обратил внимание, что Антикоррупционная программа представляет собой комплекс правил, стандартов и процедур по выявлению, противодействию и предотвращению коррупции в деятельности облсовета. Эта антикоррупционная программа разработана в соответствии с требованиями законов Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О предотвращении коррупции», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе депутатов местных советов», методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти, методических рекомендаций по подготовке антикоррупционных программ органов власти. Целью принятия программы является внедрение эффективной системы предотвращения коррупции в деятельности областного совета.