Николаевская таможня за январь обеспечила поступление в бюджет почти 246 миллионов гривен

Роман Криль В январе 2019 года Николаевская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины 245,8 миллионов гривен таможенных платежей. Таможня перевыполнила запланированный Министерством финансов Украины показатель почти на 38 миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль, пишет пресс-служба ведомства.

По его словам, с целью обеспечения поступления в бюджет таможенных платежей Николаевская таможня на постоянной основе проводит работу по исследованию таможенной стоимости, классификации товаров, страны их происхождения, а также поиска дополнительных резервов поступлений таможенных платежей. В январе 2019 года за счет резервов таможенных платежей в бюджет дополнительно обеспечили почти 8,7 миллиона гривен.

В частности, за счет контроля за определением таможенной стоимости товаров в бюджет дополнительно поступило почти 8,2 миллиона, что на 6,57 миллиона больше показателя января 2018 года.