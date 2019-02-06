Николаевская область стала лидером по обеспечению молодежи жильем, - глава ОГА Савченко

Николаевская область является лидером среди регионов Украины по реализации общегосударственной Программы обеспечения молодежи жильем.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

«Эффективная поддержка молодежи является одним из приоритетов работы органов власти, определенных президентом Украины Петром Порошенко. Для того чтобы талантливая украинская молодежь имела возможности реализовать свой потенциал именно в Украине, на государственном уровне были разработаны и эффективно действуют специальные программы, поддержанные главой государства».

«Радуюсь, что Николаевщина задает темп в этом направлении всей стране. Сейчас в области успешно действует инициированная нами Комплексная социально-экономическая программа обеспечения граждан жильем на 2018-2022 годы. За прошедший 2018 год область подписала с молодыми людьми 41 договор о предоставлении льготного долгосрочного кредита на почти 27,5 миллиона гривен из местных бюджетов разных уровней. Сейчас это лучший показатель по стране. Среди заемщиков, получивших кредиты, есть участники боевых действий, педагоги, медики, многодетные семьи, работники бюджетной сферы», - сообщил глава ОГА.

Всего в прошлом году на реализацию жилищных программ в области было эффективно использовано около 33 миллионов гривен, что позволило заключить еще 13 договоров на приобретение жилья. Непосредственно государственную поддержку получили семьи внутренне перемещенных лиц и участники Антитеррористической операции.