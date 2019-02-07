Удобно и без очередей: «Николаевводоканал» рассказал, как его новый сайт поможет абонентам

«Николаевводоканал» напоминает жителям Николаева, что для их удобства работает обновленный сайт предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаеводоканала».

Сайт можно просмотреть по ссылке. Удобный в пользовании сайт поможет найти ответы на все вопросы по работе предприятия: о тарифах на водоснабжение и водоотвод, телефонах аварийной службы, информацию о поверке приборов учета воды, нормативной базе, реализации проектов и программ предприятия.

«Для удобства абонентов начал работать обновленный личный кабинет, в котором неограниченное количество зарегистрированных адресов, в одном кабинете вы можете передавать показатели, осуществлять оплату за своих родных, родителей, дедушек и бабушек, без очереди, без телефонных звонков. Удобная интернет-приемная предназначается для быстрого реагирования на обращения граждан. Карта аварийных работ позволит ориентироваться по адресам, на которых ведутся работы», - отмечено в сообщении.

В случае проблем или вопросов по регистрации работает служба технической поддержки по телефонам: 050-658-18-48, 067-550-24-52.