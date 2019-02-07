Компания «Місто для людей Миколаїв» уверена в отсутствии каких-либо нарушений при проведении конкурса

Недавно в социальной сети Facebook депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный сообщил, что АМКУ якобы признал незаконным конкурс по выбору управляющей компании. Такая информация является провокационной, поскольку данное учреждение не имеет полномочий признавать незаконным проведение конкурса.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Місто для людей Миколаїв».

В украинском законодательстве отсутствуют полномочия АМКУ признавать «незаконными» действия ДЖКХ, о чем пишет Невенчанный. Подобное решение может принять только суд.

АМКУ мог признать определенные действия Департамента ЖКХ по конкурсу нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Но детальное содержание решения на данный момент неизвестно, поскольку оно еще не было обнародовано, а подобные громкие заявления используются для банального привлечения внимания.

Если же комитет обнародует решение, которое будет каким-либо образом затрагивать деятельность «Місто для людей Миколаїв», то согласно части 1 статьи 60 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», компания вправе обжаловать решения органов Антимонопольного комитета Украины полностью или частично в хозяйственном суде в двухмесячный срок со дня получения решения.