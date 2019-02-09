«Ника-Тера» выступила одним из спонсоров долгожданного открытия женской консультации в Корабельном районе

В Николаеве в пятницу, 8 февраля, состоялось торжественное открытие женской консультации в Корабельном районе.
Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».
В связи с медицинской реформой возникла необходимость сделать отдельную женскую консультацию для жительниц Корабельного и Витовского районов с предоставлением всех необходимых услуг. На открытии присутствовали врачи, пациенты, представители власти, депутатского корпуса и бизнеса, которые так или иначе поспособствовали открытию медицинского учреждения. Среди них были, и представители коллектива ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера».
- Для нас это очень радостное событие – осуществилась мечта акушеров-гинекологов района и, главное, всех наших женщин, - поделилась главный врач Елена Терентьева. – Всё началось с помещения, которое требовало ремонта. Мы обратились к депутату областного совета Илье Резникову, который при поддержке коллег и городского головы помогли выделить первую крупную сумму. Для того, чтобы сделать качественный ремонт, нас также поддержали предприятия Корабельного района, в том числе и порт «Ника-Тера», администрации которого мы очень благодарны и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ранее в помещении новой женской консультации находилось Отделение переливания крови, после реорганизации отделение переименовали в «Банк крови», и оно переехало на территорию Областной станции переливания крови, откуда сегодня консультация получает запасы крови.
На открытии все присутствующие смогли посетить все кабинеты женской консультации, а также посмотреть подготовленное сотрудниками видео о том, как совместно дружно делали ремонт и приводили в порядок данное помещение.
- К нам обратилась городская больница с просьбой помочь строительными материалами, и мы приняли решение поддержать врачей и помочь женщинам Корабельного района получать качественные услуги в комфортных условиях, - рассказал первый заместитель начальника ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» Анатолий Дворник. – Наша компания не первый раз поддерживает медицинские учреждения района, понимая, что не всегда на всё хватает бюджетного финансирования. Искренне желаем всем женщинам здоровья, а медперсоналу благодарных пациентов!