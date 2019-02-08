В компании «Місто для людей Миколаїв» подвели итоги января

Несмотря на провокации, которые продолжаются вокруг «Місто для людей Миколаїв», компания продолжает приводить жилой фонд Николаева в порядок. В январе компания проделала очень много работ, связанных с установкой LED-светильников, текущими ремонтами и ремонтами электрощитовых.

Об этом сообщили в пресс-службе МДЛМ.

За месяц компания получила 3134 обращения в информационно-справочной системе «Сакура», из них 885 обращений были аварийного характера. Кроме того, в Центры обслуживания обратились 1869 клиентов.

«За первый месяц зимы мы закрыли огромное количество сложных аварийных заявок. К примеру, заменили канализационный выпуск по улице Космонавтов, 51А. По данному адресу нам поступила заявка, связанная с затоплением подвала по всему дому, на которую нужно было реагировать без промедления. Наши специалисты провели откачку стоков и установку нового канализационного выпуска. Проблема была оперативно устранена», - отмечено в сообщении.

Еще одной срочной аварийной заявкой стала ситуация в доме по адресу улица Театральная, 49/1, 2-й подъезд. При входе в подъезд отсутствовала опорная стойка козырька – это угрожало жизни и здоровью жильцов дома, так как в любой момент могло произойти обрушение данной конструкции. На данный момент проблема устранена, и жители могут выходить и входить, не опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Также в январе в компанию обратились жильцы 4-го подъезда по адресу улица Знаменская, 47 с просьбой заменить канализационный выпуск. При обследовании подвала было установлено, что трубопровод лопнул, а это, в свою очередь, привело к вытеканию канализационных стоков непосредственно в подвальное помещение дома. Аварию устранили, что предотвратило затопление подвала по всему дому. Подобный случай произошел в доме по улице Вокзальная, 53, где тоже заменили канализационный выпуск. До этого жильцы были вынуждены мучиться от неприятных запахов, поскольку их подвал был затоплен канализационными стоками.