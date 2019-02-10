«Мир должен открыть для себя Украину», - Порошенко о модернизации инфраструктуры и развитии туризма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране начинают модернизацию транспортной инфраструктуры.

Об этом Порошенко сказал на Всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог», сообщили в пресс-службе президента Украины.

Глава государства напомнил, что в прошлом году впервые за годы независимости Украины был открыт новый Бескидский тоннель, который стал крупнейшим инфраструктурным проектом. По его словам, сегодня более 60% экспортного направления железной дороги будет идти именно через этот туннель.

- В этом году продлится модернизация подвижного состава «Укрзалізниці». На линии выйдут десятки новых локомотивов General Electric, о заключении контракта по ним я договорился с президентом США Дональдом Трампом, получая чрезвычайно привлекательные льготные условия кредитования для снабжения украинской железной дороги. Скоростными поездами «Интерсити» скоро можно будет добраться до каждого областного центра, - сказал он.

По словам президента, высокими темпами развиваются авиаперевозки.

- Этому способствует и наша целенаправленная политика на открытие украинского авиарынка для лоукостеров, - отметил Петр Порошенко. - Лоукостеры, которые за этот год заняли мощное место в Украине, продают билеты по 10, 15, 20, 30 евро в большинство европейских столиц. И безвизовый режим на самом деле начал работать. Главные воздушные ворота страны – аэропорт «Борисполь» в прошлом году принял почти 13 миллионов пассажиров. Этого никогда не было. Впечатляющий прогресс демонстрирует аэропорт Львова. Новая взлетная полоса строится в Одессе. В Днепре скоро появится новый крупный аэропорт.

Петр Порошенко также отметил, что улучшение ситуации с основными дорогами уже положительно повлияло на туристическую отрасль. У правительства большие планы для восстановления многих почти уничтоженных в предыдущие годы автодорог.

- Пока туризм обеспечивает лишь 1,5% ВВП Украины, в то время как в мировом ВВП туризм составляет почти 10%. Итак, нам есть куда расти, - отметил Порошенко. - Я хочу подчеркнуть, что развитие туризма должно происходить не только в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. В Украине не будет туристической периферии. В селе будет развиваться зеленый туризм, а в каждом городе областного подчинения будут найдены привлекательные объекты нашей истории и культуры, куда начнут ездить украинцы, чтобы хорошо знать Украину, хорошо знать нашу историю А за ними точно поедут иностранцы. Мы открываем для себя природу и культуру своей страны, посещая ее различные уголки. И мне нравится, что это становится модным, - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что раньше люди всю жизнь жили в одном городе или селе и не выезжали за его пределы, а теперь могут путешествовать. Президент подчеркнул, что туризм, так же как и высокотехнологичные отрасли, обеспечивает дополнительные доходы и рабочие места во многих других сферах – в гостиничном, ресторанном, торговом бизнесе, на транспорте, в сфере развлечений, финансовых услуг. Петр Порошенко подчеркнул, что песенный конкурс Евровидение-2017, прошлогодний финал Лиги чемпионов в Киеве показали, что Украина даже в условиях российской агрессии может быть достойным хозяином спортивных или культурных событий высокого международного уровня.