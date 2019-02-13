«Мы идем в Евросоюз не как просители, а возвращаемся в европейскую семью народов», - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с главами и представителями церквей-участниц Украинского библейского общества по случаю проведения Года Божьего Слова в Украине, который отмечался в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Глава государства записал строки в рукописную Библию, к созданию которой уже присоединились тысячи граждан со всей Украины. Рукописная Библия была внесена в Национальный реестр рекордов Украины и номинирована на мировой рекорд – планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны.

- Поздравляю и благодарю инициативу, к которой я сегодня имею большую честь присоединиться. Потому что это также привлечет внимание и возможно кто-то, увидев сегодняшнее событие, найдет свой путь к Богу, кто-то перед тем, как ложиться спать, откроет Библию, - сказал Петр Порошенко.

- Год слова Божия никогда не заканчивается. Он может начаться, но очень важно, чтобы каждый украинец, а Украина – это великая христианская нация, обязательно прочитал Библию. Усилия библейского общества на это и направлены. Очень важно, чтобы каждый украинский политик обязательно прочитал Библию и не один раз, потому что в Библии точно найдешь ответы на многие вопросы.

Глава государства подчеркнул, что Европа без христианской Украины не состоится и будет неполноценной.

- Мы идем в Евросоюз не как просители, а возвращаемся в европейскую семью народов. Но очень важно, откуда мы идем. Мы идем от российского ига, от России, где закрывают баптистские академии, запрещают адвентистов, препятствуют нашей церкви. Российские оккупационные войска расстреливают пастырей, которые принимают мученическую смерть. Нам с ними точно не по пути, - сказал Петр Порошенко.

Президент поблагодарил присутствующих за молитвы за Украину, а также за поддержку создания православной церкви.

- Украина сейчас создает свой духовный фундамент, который никак не менее важен, чем акт о государственной независимости, потому что это является актом духовной независимости нашего государства, - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что библейское общество проводит большую просветительскую работу во многих других странах. Он поблагодарил Всеукраинский совет церквей за обеспечение единства церкви. Президент еще раз подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви и не будет допущено вмешательство в церковную деятельность государства, особенно если это иностранное государство, которое направляет свои усилия, чтобы подорвать единство и дестабилизировать ситуацию внутри страны.