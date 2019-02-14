В Южноукраинске капитально отремонтировали тепло-распределительный пункт КП «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

С результатами проведенной работы во время рабочего визита в Южноукраинск ознакомился заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.

На тепловом пункте установили новое оборудование, которое улучшит качество предоставления услуг жителям по горячему водоснабжению, повысит энергоэффективность и уменьшит энергозатраты. Кроме того, указанный тепло- распределительный пункт оборудован средствами, позволяющими мониторить состояние потребления объема холодной и горячей воды в жилых домах, где установлены приборы учета. Тепловой пункт обслуживает 75 таких домов. В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще одного подобного пункта и оборудование приборами учета других домов с централизованной системой отопления.

Всего на балансе КП «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» Южноукраинска находится 12 тепло-распределительных пунктов, которые будут постепенно модернизированы.

Кроме этого, Валентин Гайдаржи посетил пункт раздельного сбора ТБО. Отметим, что в 2018 году Южноукраинск приобрел 30 контейнеров для раздельного сбора ТБО, гидравлический пресс и измельчитель. В городе действует пилотный инновационно-инвестиционный проект «Зеленая карта отходов», определены 40 мест размещения площадок для внедрения системы раздельного сбора твердых бытовых отходов на придомовых территориях, введено в эксплуатацию 15 модулей для обеспечения раздельной сортировки мусора по видам.