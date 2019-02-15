Кандидат в президенты Украины Александр Вилкул посетил Николаевскую область

В пятницу, 15 февраля, Николаев посетил кандидат в Президенты Украины Александр Вилкул и успел провести несколько встреч.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской организации «Оппозиционного блока».

Утром вместе с военными, ветеранами и местными жителями он возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в микрорайоне Соляные. Не случайно встреча именно в этом месте стала первой в этот день. Во-первых, ровно 30 лет назад из Афганистана были выведены советские войска. В разговоре с воинами-интернационалистами Александр Вилкул подчеркнул, что власть несправедливо забрала у них льготы, и пообещал после победы на выборах восстановить справедливость в этом вопросе. А во-вторых, самой главной своей задачей в случае победы на выборах президента Украины Александр Вилкул считает прекращение войны в Украине.

- Добиться устойчивого мира возможно за 7-8 месяцев. Делать это нужно срочно и сейчас. Чем дольше будет длиться война, тем большими будут потери и меньшими шансы на восстановление мира, - об этом он сказал в пятницу на встрече с николаевцами.

Далее нардеп провел встречу в городе Вознесенске. В зал, где собрались более 300 человек, Вилкул пришел минута в минуту и сразу сказал: «Задавайте любые вопросы, отвечу всем». Вопросов было много: начиная от субсидий и заканчивая геополитической ситуацией.

В том числе коснулись темы налогообложения для предпринимателей. Александр Вилкул считает, что предлагаемая им система «15 – 15 – 15» сможет положительно повлиять на развитие экономики. В этой системе 15% - подоходный налог, 15% - НДС, 15% - налог на прибыль/выведенный капитал. Он считает, что со временем эти цифры могут быть сокращены до 12%. Плюс - сохранение упрощённой системы для мелких предпринимателей. После Вознесенска Александр Вилкул отправился в Первомайск, а там его встречу попытались сорвать радикалы.

Так, несколько представителей радикальных общественных организаций собрались у входа здание, в котором на встречу с Вилкулом уже пришли люди. Но сорвать мероприятие им не удалось, встреча прошла в целом мирно и без провокаций. В зале Александра Вилкула аплодисментами приветствовали более 500 жителей Первомайска. Отвечая на вопрос о проблеме тарифов, Александр Вилкул сказал:

- Я вам не обещаю низкие тарифы. Но я обещаю вам честные и экономически обоснованные тарифы. Это значит, что когда мы уберем из тарифа коррупционную составляющую, цена однозначно упадет.

Также ему задали вопрос о политическом будущем Украины – людей интересовало, к какой из сторон должна примкнуть Украина по его мнению.