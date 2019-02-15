«Децентрализация дает громадам возможность решать вопросы, которые не решались годами», - замглавы Николаевской ОГА

Реализация реформы децентрализации дает объединенным территориальным громадам возможность решать те насущные вопросы, которые не решались годами.

Об этом заявил первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь во время итоговых заседаний советов регионального развития Витовского и Новоодесского районов 14 февраля, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

- Децентрализация, несомненно, является одной из наиболее успешных реформ, внедряемых президентом Украины Петром Порошенко. Сегодня объединенные громады имеют соответствующие полномочия, а главное – финансовые ресурсы для постепенного решения всех вопросов, которые назревали годами. К тому же, объединенные громады сейчас получили в свое распоряжение земли сельскохозяйственного назначения, а потому стали действительно полновластными хозяевами на своей земле. Однако мало получить полномочия и ресурсы, нужно еще научиться разумно ими распоряжаться. Поэтому разработка стратегий развития громад на период до 2021 года должна стать фундаментом реализации ряда социально важных проектов. Именно это особо подчеркивает председатель ОГА Алексей Савченко, - отметил Вячеслав Бонь.

В целом, по итогам проведенных встреч, вынесенные на обсуждение трехлетние перспективные планы развития Витовского и Новоодесского районов были утверждены. При этом первый заместитель ОГА отметил, что социально значимые проекты, которые вошли в перспективные планы развития, смогут получить дополнительную поддержку на областном и общегосударственном уровне.