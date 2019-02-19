На Николаевщине продолжается строительство современных спортивных площадок, - глава ОГА Савченко

Одним из приоритетных направлений работы областной власти на Николаевщине является развитие спорта, ведь это залог здорового будущего общества и нации.

Об этом сказал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, передает пресс-служба ОГА.

По словам председателя ОГА, в прошлом году по государственной программе за счет софинансирования из государственного, областного и местных бюджетов, а это около 21 миллиона гривен, уже построены 14 футбольных площадок с искусственным покрытием. В этом году планируется построить еще 10.

- По инициативе и при поддержке президента Петра Порошенко и благодаря возможностям децентрализации мы создаем для детей достойные условия обучения и развития. В частности, это и строительство новых футбольных полей. Кроме того, на 2019 год мы разработали собственную областную программу, по которой планируем строить спортивные площадки по всей области, и заложили на ее выполнение значительные средства – 50 миллионов гривен, - подчеркнул Савченко.

В рамках реализации государственной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины» в 2019 году на Николаевщине планируется построить 10 футбольных полей с искусственным покрытием. Современные объекты спортивной инфраструктуры вскоре появятся в Николаеве, Первомайске (2 площадки), в Снигиревском районе, и в 6 объединенных территориальных громадах – Каменномостовской, Воскресенской, Арбузинской, Благодатненской, Галициновской и Михайловской. На ближайшую перспективу планируется строительство 10-12 таких спортивных площадок ежегодно.

В рамках начатого в 2017 году строительства современного Дворца спорта на территории Николаевской областной школы высшего спортивного мастерства, оборудуют современные многофункциональные спортивные площадки: 2 универсальных крытых спортивных площадки и 2 волейбольных площадки. Общая стоимость проекта составляет почти 22 миллиона гривен.

В 2018 году на территории Николаевской области завершилось строительство 14 футбольных полей с искусственным покрытием. Источником финансирования строительства были бюджеты трех уровней: государственный бюджет – почти 10,5 миллионов гривен, областной бюджет – около 5 миллионов гривен и местные бюджеты ОТГ, районов и Вознесенска – 5,5 миллионов гривен. Спортивные площадки построили в 6 объединенных территориальных громадах – Баштанской, Коблевской, Галициновской, Мостовской, Нечаянской, Черноморской, в 5 районах – Витовском, Кривоозерском, Братском, Казанковском, Березнеговатском (6 футбольных полей) и Вознесенске (2 футбольных поля).