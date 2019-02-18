На «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, какие ремонтные работы провели на теплотрассах

«Николаевоблтеплоэнерго» продолжило работы по восстановлению изоляции на теплотрассах.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В частности провели работы по подготовке тепловой трассы для дальнейшего восстановления тепловой изоляции по адресу проспект Центральный, 171 до жилых домов 173, 175, а именно обрезали сухие ветви и укрепили опоры надземных трубопроводов. Кроме того, убрали мусор после восстановления изоляции на тепловых сетях на улице 2-я Слободская в районе жилого дома №75.
«Сегодня в жилых домах 2, 2А, 4, 4А по улице Театральной отсутствовало централизованное отопление с 9:00 до 14:00 в связи с порывом в тепловой камере. Подача теплоносителя восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства!» - отмечено в сообщении.