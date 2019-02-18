Президента и парламент Украины точно будет выбирать украинский народ, а не Путин, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность принятия изменений в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО, добавив, что планирует завтра в Верховной Раде подписать соответствующий закон.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

- Это еще один шаг, который сделает реформы необратимыми. Закон станет на страже выбранного нами с вами пути. Правда, у Кремля остается последняя надежда. На фронте он знает, что ему побед не видать. В украинской власти он уже не имеет никаких иллюзий и призывает – любой, лишь бы не Порошенко. Не дождется, - отметил глава государства во время встречи с творческой интеллигенцией в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматическом театре.

- Надежды на смену власти – Кремль считает, что у нас вернутся старые времена, и кто должен быть президентом Украины, будет решать Путин. Путин не раз заявлял о том, что Россия имеет свое мнение по этому поводу. Россия пытается вмешиваться в наши выборы так же, как она это делала на выборах в европейских странах и в США. Однако чем ближе к выборам, тем понятнее становится, что президента и парламент будет точно выбирать не Путин, а будет выбирать украинский народ. Я надеюсь, он очень разочарует президента страны-агрессора, - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что Украина стремится к членству НАТО, потому что это вопрос безопасности: «И не только безопасность на фронте, а безопасность внутри страны». Петр Порошенко уверен, что благодаря сотрудничеству станет безопаснее на улицах, ведь стандарты НАТО включают эффективную работу полиции, Службы безопасности.

Отдельно президент акцентировал внимание на ценностях Европейского Союза - верховенство права, демократия, свобода слова и свободные демократические выборы, а также уровень жизни.