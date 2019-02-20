На Николаевщине сформировали планы развития районов, на очереди утверждение общеобластного плана, - глава ОГА Савченко

Завершен очередной этап подготовки перспективного плана Николаевской области на 2019-2021 годы – с приоритетными проектами уже полностью определились все районы и громады. Следующий этап – утверждение общеобластного плана развития.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

- Утвержденные на районном уровне перспективные планы уже переданы в облгосадминистрацию для дальнейшего включения в общеобластной план, который планируется утвердить в скором времени на итоговом заседании областного Совета регионального развития и активная подготовка которого сейчас продолжается. С уверенностью могу сказать, что мы выполнили главную задачу, которую поставил перед нами президент Украины Петр Порошенко при проведении этой важной работы – мы спросили и учли мнение людей на местах. Именно видение жителей громад относительно будущего развития своих населенных пунктов легло в основу каждого из утвержденных районами перспективных планов, - отметил председатель ОГА Алексей Савченко.

При этом он добавил, что впереди властные структуры ждет очередной сложнейший этап работы – содействие практическому воплощению в жизнь намеченных проектов.

- Понятно, что это вопрос не одного дня, реализация которого потребует значительных усилий и ресурсов. Поэтому, представляя перспективный план развития Николаевщины перед Президентом, я лично буду просить его о содействии и поддержке в решении ключевых для области проектов, от которых напрямую зависят благосостояние и качество жизни нашего населения, - подчеркнул Алексей Савченко.

Заключительный среди местных советов регионального развития состоялся 20 февраля в Березнеговатом, в ходе которого местная громада определила приоритетные направления развития на период до 2021 года.

Всего в утвержденный перспективный план развития Березнеговатского района на 2019-2021 годы вошло 24 проекта в области жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, образования, культуры, медицины, направленные на обеспечение экономического роста, улучшение образовательных, медицинских, культурных и социальных услуг, создание новых рабочих мест.