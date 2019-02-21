Оздоровление детей всегда на особом контроле областной власти, - глава Николаевской ОГА Савченко

Николаевская ОГА уделяет значительное внимание вопросам обеспечения детей услугами оздоровления и отдыха.

Об этом заявил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году услугами оздоровления, а также активными формами отдыха на Николаевщине охватили более 60 тысяч детей школьного возраста. Услугами оздоровления детей из других областей Украины охватили более 5 тысяч человек.

- Я всегда говорю, что дети – это наше будущее. В своей работе мы всегда стараемся учесть все обстоятельства, чтобы сделать их обучение, досуг, отдых как можно более комфортным и интересным. Такая задача поставлена ​​и руководителям на местах. В прошлом году мы, аккумулировав наши усилия, предусмотрели более 31 миллиона гривен на оздоровление подрастающего поколения. Кроме того, Николаевщина как туристически привлекательный регион приняла у себя детей из других областей Украины. Особое внимание мы обращаем на организацию отдыха детей участников АТО, детей-сирот и других категорий населения, нуждающихся в нашей поддержке, - сказал Алексей Савченко.

Для оздоровления детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на Николаевщине функционируют оздоровительный центр «Орленок» (Рыбаковка) и детский оздоровительный лагерь «Паруса» (Очаков), в которых оздоровили 540 и 96 детей соответственно. Кроме того, 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитанников школ-интернатов, благодаря сотрудничеству с благотворительными организациями и международными партнерами отдыхали в США и Италии.

Летом 2018 года в области функционировало 315 учреждений отдыха дневного пребывания детей, в которых отдохнули 17 тысяч 431 несовершеннолетний. 341 ребенка оздоровили в районных лагерях Братского и Новобугского районов. В 152 учреждениях общего среднего образования работали языковые лагеря, которые охватили 5 тысяч 317 детей.

Кроме этого, в августе 2018 года 11 детей, проживающих на линии разграничения в Донецкой области, оздоровили в детском учреждении «Маяк» (Рыбаковка), 20 детей из Луганской области получили услуги по оздоровлению и отдыху в лагере «Динамо» (Очаков). Оздоровление детей из Донецкой и Луганской областей осуществлялось на безвозмездной основе с предоставлением полного перечня услуг в соответствии с государственными социальными стандартами.