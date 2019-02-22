«Николаевоблтеплоэнерго» привело в порядок территорию после ремонта теплотрассы

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» провело работы по благоустройству после ремонта подземной теплотрассы.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В первом случае восстановили уровень почвы и пешеходную дорожку после проведения ремонтных работ подземной тепловой трассы в районе улицы Архитектора Старова, детского сада №1 и школы №64.

Также восстановили пешеходную дорожку после проведения ремонта подземной тепловой трассы в районе жилого дома 15 по улице Шоссейной (Фрунзе).

Напомним, что ранее «Николаевоблтеплоэнерго» обновило изоляцию воздушной теплосети в центре города.