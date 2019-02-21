Миротворцы ООН могут стать решающим фактором для мира на Донбассе, - Порошенко

Миротворцы под эгидой ООН могут стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе главы государства.

- Российская федерация исказила саму идею и цели миротворческой операции в Украине. Я остаюсь твердым сторонником того, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе, - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что в 2015 году обратился с просьбой разместить на территории Украины миротворческую миссию ООН, однако Россия заблокировала эту инициативу и отвергла возможность полноценного привлечения ООН к урегулированию конфликта.

- Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы. И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению, - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что для Украины принципиальным является то, что любое решение о создании миротворческой операции на Донбассе должно распространять ее мандат на всю оккупированную территорию, включая границу, и предусматривать вывод российских войск и их оружия с украинской территории, а также роспуск всех незаконных органов и структур.

- Россия вообще не заинтересована в урегулировании конфликта. Ей безразличны и Донбасс, и Крым. Ей нужна вся Украина для восстановления второй версии Советского союза. Украинский народ не собирается отказываться от своей добытой дорогой ценой независимости и становиться на колени перед агрессором, - сказал глава государства.

Президент считает, что российская агрессия закончится, как только кремлевское руководство решит ее остановить и вывести свои войска с территории Украины и вернуть контроль над украинско-российской государственной границей тем, кому он принадлежит.

- Хочу напомнить всем: когда вы призываете Россию прекратить борьбу – вы призываете к завершению войны, а когда вы призываете Украину прекратить защищать себя – вы призываете Украину отказаться от суверенитета.

Президент сказал, что альтернативы мирному урегулированию этого международного конфликта нет. Глава государства подтвердил приверженность Украины многосторонности и международному праву.

- Кремлевская агрессия против нас имела противоположный эффект. Вместо того, чтобы подчиниться России, мы бросили ей вызов. Вместо того, чтобы отказаться от нашей европейской мечты, мы ускорили свой путь к ней. Вместо того, чтобы склонить наши головы, мы подняли их высоко, и сказали Путину: вы не разобьете нас, - заявил президент.

Президент призвал Россию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минском договоренностям и обратился к Ассамблее – «поддержать Украину, стать рядом в противодействии имперским амбициям Кремля».