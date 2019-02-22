Совместная с Польшей и Литвой военная бригада – первая ласточка на пути в НАТО, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Люблине поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и президента Литвы Далю Грибаускайте за приглашение посетить штаб-квартиру общей украинской-польско-литовской бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрбриг).

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

- Большие усилия были направлены на создание этой бригады. Сейчас мы видим абсолютно боеспособное подразделение настоящего боевого братства, - сказал Петр Порошенко.

Он также отметил, что после принятия изменений в Конституцию Украины «мы должны следовать четко определенному курсу нашей политики на полноценное и полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе».

- И сегодня наша бригада – это первая ласточка, когда мы проводим изменения и модернизацию наших Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО, - сказал президент Украины. - Мы делимся боевым опытом, и это является укреплением боевых возможностей Вооруженных Сил для предоставления отпора агрессору.

Президент поблагодарил Верховную Раду Украины за поддержку многонациональных военных подразделений, в том числе и ЛитПолУкрбрига. По его словам, эта бригада является наиболее успешной. Петр Порошенко также сообщил, что и другие партнеры Украины проявляют заинтересованность в создании подобных многонациональных военных подразделений.

- Я хочу вам открыть тайну: и другие наши соседи очень внимательно изучают наш положительный опыт и выходят с предложениями по созданию аналогичных бригад с участием других государств. Я очень приветствую это и думаю, что это еще одно подтверждение, насколько эффективен и положителен этот опыт, - отметил Петр Порошенко.

Среди шагов, необходимых для вступления Украины в НАТО, президент назвал продолжение реформ по разным направлениям:

- Первое, мы должны обеспечить модернизацию украинского государства для того, чтобы страна отвечала тем критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. Речь идет о верховенстве права, демократии, свободных и честных выборах. Речь идет о демократических традициях.

Президент отметил, что НАТО положительно относится к будущему членству Украины в Альянсе.

- Конкретный шаг, которого мы ждем со стороны руководства НАТО и стран-членов, и я почувствовал и услышал во время последнего Североатлантического Совета – это предоставление Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. И определение конкретной даты, когда Украина может стать уже 31-м членом НАТО, - отметил Петр Порошенко.

Президент сообщил, что сегодня вместе с президентами Польши и Литвы имел возможность пообщаться с военнослужащими литовско-польско-украинской бригады и высоко оценил уровень подготовки военных. Он отметил, что обсуждались возможности и организация соответствующих учений и задействование в других процессах совместной военной части для того, чтобы еще больше поднять авторитет и знаковость этого воинского подразделения.