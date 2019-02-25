Дочь пресс-секретаря Путина проходит стажировку в Европарламенте и у нее есть доступ к служебной информации

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает стажером в Европейском парламенте, и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Европейского союза.

Об этом говорится в расследовании журналистов «Радио Свобода» Григория Жигалова, Рикарда Йозвяка и Джерачины Тухиной.

21-летняя Елизавета Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Имре Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году. Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европейского парламента. Шопрад в ответ на запрос подтвердил, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в Европарламенте. Он добавил, что Пескова пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных учреждениях.

«Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента», - отметил Эмерик Шопрад.

Шопрад – член комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия. Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой после военного захвата Крыма «референдуме» в марте 2014. Тогда он признал его «оправданным», что противоречило позиции Европейского Союза. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которую поддержали 100 стран, объявила референдум недействительным.

Несколько евродепутатов, с которыми пообщались журналисты, не знали, что в Европейском парламенте беспрепятственно работает кто-то, кто связан с российским чиновником высокого уровня. Петрас Аустревичус, из Альянса либералов и демократов, считает, что присутствие Елизаветы Песковой в Европарламенте является «большим стыдом для Европейского парламента».

- Я не могу поверить, что Кремль держит руку в карманах и на сердце институтов Европейского союза, - сказал он.

В качестве стажера дочь пресс-секретаря Владимира Путина имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Она также может посещать заседания всех комитетов и другие встречи. Есть также возможность попасть на собрания других политических групп. Что также важно, Елизавета Пескова как стажер имеет доступ как к внутренней компьютерной сети Европейского парламента, так и к внутренней сети евродепутата.

Пескова – одна из многих детей российской политической элиты, проживающих или обучающихся в Западной Европе. Ее отец, который работает пресс-секретарем Путина почти два десятилетия, был предметом нескольких расследований российского оппозиционного лидера Алексея Навального, который в своих разоблачениях подчеркивал богатство Пескова.

Елизавета – старшая дочь Дмитрия Пескова. Она активный пользователь социальных сетей, имеет около 80 тысяч подписчиков в инстаграмме, где она обычно хвастается гламурной жизнью в Москве, Париже и Брюсселе.