В Витовском районе Николаевщины построят биогазовый комплекс, – глава ОГА Савченко

В этом году на Николаевщине начнется реализация проекта альтернативной энергетики – строительство современного биогазового комплекса для производства экологической тепловой энергии.

Об этом заявил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, сообщили в пресс-службе ОГА.

Проект будет реализован в поселке Первомайское Витовского района. Компания-инвестор «Агромир» планирует построить биогазовый комплекс мощностью в 3 тысячи кВт непосредственно у поставщика сырья – сахарного завода «Юкрейниан Шугар Компани».

- Сегодня вопрос использования альтернативных источников для производства энергии – один из самых актуальных во всем мире. Мы в Николаевской ОГА полностью поддерживая курс президента Украины Петра Порошенко на пути в Европу, понимаем важность развития энергетической сферы, привлекаем инвесторов, как из Украины, так и из-за рубежа для строительства объектов «зеленой» энергетики. Убежден, что биогазовые установки должны стать важной составляющей энергетического и промышленного комплексов. Их преимущества неоспоримы: это не только получение топлива, которое можно использовать для производства электроэнергии, других промышленно-бытовых нужд производственных комплексов, но и решение вопроса утилизации отходов – вместо затрат на их вывоз и захоронение предприятие получает дополнительную прибыль. При этом местная община будет обеспечена новыми рабочими местами и получит существенные поступления в бюджет, - отмечает Алексей Савченко.

По словам главы Николаевской ОГА, инвестор пообещал, что во время строительства установки будут использоваться новейшие разработки и технологии европейских лидеров по переработке биомассы, а продуктами переработки свекловичного жома будут электроэнергия и тепло. Производство биогаза будет почти безотходным, ведь предприятие одновременно будет также производить безопасные и качественные органические удобрения. На биогазовом комплексе создадут около сотни рабочих мест на период строительства и еще 25 – после введения его в эксплуатацию.