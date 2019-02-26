Компания «Прометей» инвестирует в модернизацию элеватора «Четырбоки» 1 миллион долларов

Компания «Прометей» планирует инвестировать в модернизацию элеватора в селе Четырбоки в 2019 году 1 миллион долларов. Предполагается провести автоматизацию пунктов отгрузки и выгрузки, системы транспортировки зерна, ремонт складов, административных зданий и лаборатории, подъездных и внутренних автомобильных путей.

Об этом говорится в сообщении ГК «Прометей».

- «Благодаря новациям увеличится объем единовременного хранения на 5 тыс. тонн, появится возможность отгружать маршрут из 52 вагонов, а после полной реконструкции элеватора скорость приемки зерновых и масличных культур увеличится. Несомненно, это станет существенным преимуществом и привлечет новых поток клиентов», - сообщил генеральный директор ГК «Прометей» Карен Гороян.

На сегодняшний день элеватор «Прометей-Четырбоки» - это механизированный терминал, предоставляющий стандартный комплекс услуг приёмки, сушки, очистки, хранения и отгрузки зерна на автомобильный и железнодорожный транспорт. Общая накопительная емкость хранилищ составляет 50 тыс. тонн с возможностью единовременного хранения до четырех видов культур. На территории элеваторного комплекса размещены 16 складов напольного типа хранения.

Напомним, что в прошлом году материально-техническая база элеватора была обновлена: установлены электронные автомобильные весы с 20-ти метровой платформой грузоподъемностью до 80-ти тонн. Также в рамках модернизации был приобретен и установлен современный пробоотборник Rakoraf, который предоставляет возможность фермерам получить быстрый, а главное, качественный отбор проб и анализ зерна.