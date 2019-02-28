В николаевской ГФС напомнили, что проходит кампания декларирования доходов за 2018 год

В Николаевской области с 1 января началась кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Во время проведения кампании определенные категории физических лиц обязаны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год и определить обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору. Кроме того, налоговую декларацию имеют право подать отдельные физические лица с целью получения налоговой скидки. Налоговую декларацию обязаны подать физические лица-налогоплательщики, если в течение 2018 года они получали:

- доходы не от налоговых агентов, то есть, от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица, не являются предпринимателями или не осуществляют независимую профессиональную деятельность; - доходы, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения; - иностранные доходы; - наследство, подарки от лиц, которые не являются членами первой степени родства;

Предельные сроки предоставления декларации: для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность – до 1 мая; для граждан с целью использования права на налоговую скидку – до 31 декабря 2019 года.

Заполнить и подать налоговую декларацию можно в налоговой инспекции по месту регистрации. В случае если физическое лицо снято с регистрации по одному налоговому адресу и не зарегистрировано по другому, подать годовую налоговую декларацию можно в контролирующий орган по предыдущему налоговому адресу.

Напомним, что ранее ГФС предупредила николаевцев о мошенниках, которые выдают себя за налоговиков.