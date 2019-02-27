Украина станет энергетически независимой, мы будем поставлять электроэнергию в Европу, - Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина станет энергетически независимым государством и будет поставлять производимую электроэнергию на рынок Европейского Союза.

Об этом глава государства сказал во время участия в запуске первых ветровых турбин Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области, сообщили в пресс-службе администрации президента.

- Происходят такие события как сегодня. Мы открываем новую ветровую электростанцию, на новых возобновляемых источниках энергии и нам не нужен газ. И это навсегда, - подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что требует решения вопрос поставки произведенной энергии:

- Учитывая атомные мощности, учитывая промышленный потенциал, учитывая мощности возобновляемой электроэнергетики, нам больше столько электроэнергии не нужно.

Президент сказал, что Украина до сих пор является членом энергетического объединения, основанного со времен бывшего Советского Союза.

- Мы имеем единую энергетическую систему с Россией. И это неправильно. Мы проложим линии электропередачи в Европу. Там мощный рынок. Электроэнергия, вырабатываемая здесь и сейчас, будет продаваться в Европе. Это называется энергетический безвиз.

- Поставки электроэнергии на самый мощный рынок мира – это новые валютные поступления, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости. Итак, мы должны добиваться энергетической независимости. Это наш собственный путь, которым мы решили идти. И на этом пути мы будем переключаться на эту энергосистему, - также отметил президент.

Он напомнил, что на территории, оккупированной Россией, добывалась почти половина украинского угля. Глава государства также отметил, что при таких условиях Украина еще была связана кабальными газовыми соглашениями с РФ. Кроме того, ежегодно в предновогодний период со стороны России звучали обвинения в кражах газа, чтобы заставить ежегодно подписывать новые соглашения с повышенной ценой на газ.

- В 2009 году, когда было подписано преступное газовое соглашение, по которому Украина обязалась купить 52 миллиарда кубических метров газа. Причем 42 млрд кубометров – это принцип «бери или плати», - отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что по этому принципу Украина обязана была платить за весь этот газ, независимо от того, потребляла она его или нет. В 2017 году Украина использовала только 14 млрд кубометров газа, а в 2018 году – 10,5 миллиардов.