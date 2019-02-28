Нардеп Ильюк призвал «Місто для людей» отказаться от передачи персональных данных николаевцев сторонним фирмам

Компания «Місто для людей Миколаїв» не имеет законных оснований для того, чтобы передавать персональные данные другим фирмам, в том числе, и для взыскания ими долгов.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк, сообщили в его пресс-службе.

Как стало известно, «Місто для людей» заключило договор с компанией «Дельта М», которая будет проводить разъяснительную работу с жителями Николаева для погашения их задолженности за коммунальные услуги. По мнению нардепа Артема Ильюка, подобные действия нарушают законодательство и Конституцию Украины.

- Не может предприятие, которое обслуживает жилой массив города, передавать персональную информацию о своих потребителях другому юридическому лицу. Это, во-первых, нарушение Закона «О защите персональных данных», а во-вторых, вмешательство в конституционные права граждан на личную жизнь. За это предусмотрена уголовная ответственность, - сообщил Ильюк.

Парламентарий считает, что компании «Місто для людей» следует пересмотреть свое решение. К тому же сложившаяся ситуация напоминает скандал на коммунальном предприятии, которое предшествовало «Місту для людей» — летом прошлого года руководство ЖКП «Південь» наняло коллекторов для того, чтобы «выбивать» долги за услуги у жителей Николаева.