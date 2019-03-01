Трудоустройство, обеспеченность и счастье украинцев, – основные задачи Сергея Таруты

Основную задачу кандидата в президенты Сергея Таруты можно обозначить достаточно коротко.

Об этом рассказал глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко в программе «Основная тема».

– Основная цель, которую ставит перед собой Сергей Тарута - развитая и процветающая страна. Но страна - это не абстракция, страна - это люди. И развитие страны возможно только если люди будут трудоустроены, обеспечены и счастливы». Обеспечение работы и достойной зарплаты - важнейший показатель эффективности экономики. «Новые рабочие места – это очень четкий и весьма наглядный показатель состояния экономики страны. Сейчас в Украине новые рабочие места практически не создаются, экономика в депрессии, страдают люди. Экономическая программа кандидата в Президенты Сергея Таруты предполагает стремительное развитие экономики Украины и создание новых рабочих мест в промышленности и в других отраслях. Новые вакансии при этом будут открываться за счет возобновления эффективных производств и создания перспективных новых. Два миллиона новых рабочих мест с достойной зарплатой - это реалистичная цель, реализация которой обеспечит стратегические изменения к лучшему в экономической и социальных сферах, – отметил Ващиленко.

Из положения, когда зарплаты украинцев - самые низкие в Европе, необходимо выходить.

– К сожалению, сейчас украинцы – самые бедные в Европе. На каждого жителя нашей страны сейчас производится в 3-4 раза меньше валового внутреннего продукта, чем в странах Восточной Европы и Прибалтики. Поэтому зарплаты низкие, люди разуверились в государстве и массово выезжают за границу. Сергей Тарута работал на металлургическом производстве, и уважает тяжелый и честный труд. На своих предприятиях он создавал достойные условия труда и выплачивал высокие зарплаты. Единственный путь повышения благосостояния граждан всей страны – реализация стратегии ускоренного экономического роста Украины. При таком сценарии система оплаты труда в нашей стране станет честной, а зарплаты – справедливыми, убежден кандидат в Президенты Тарута. Средняя зарплата вырастет до 20 тысяч гривен, что вернет в страну сотни тысяч наших граждан, работающих за рубежом, – добавил он.

Материальной основой роста зарплат станет рост промышленности и привлечение инвестиций.