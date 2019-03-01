Примером качественных изменений страны мы можем продвигать украинскую идею на оккупированные территории, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что именно качественными изменениями, экономическим ростом государства украинцы смогут завоевать и вернуть людей, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Во время выступления на Совете регионального развития Донецкой области глава государства рассказал, что перед заседанием посетил передовую, где имел возможность пообщаться с бойцами 72-й бригады.

- Когда я сейчас приехал на передок к ребятам, наши бойцы сказали, что отношение к нашей армии, к нашим воинам со стороны местных каждый раз становится лучшим. А второе – говорят, к нам приезжают с оккупированной территории, и мы имели возможность постоянно с ними общаться.

Петр Порошенко отметил, что поинтересовался тем, что рассказывают люди, которые приезжают на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной, ведь там они находятся под влиянием пропаганды 24 часа в сутки. Ответ бойцов был следующим: «Они уж точно разочарованы в «русском мире». А в качестве одной из основных причин говорят:

- Да, мы ездим в Мариуполь и воочию видим, как он изменился – новые дороги, новое освещение, новые школы, новые больницы, отремонтированные и новые детские сады. Это важно. Но представьте себе – там солдаты ходят по улицам без автоматов и они выбриты, а не с бородами. И они не хватают людей и не везут «на подвал», и нет комендантского часа, и не выключают свет... И в магазины они заходят не для того, чтобы набрать «бухла», как они говорят, а купить обычные товары, - рассказал президент.

- Так взглядами, рассказами обычного человека ты понимаешь, какая огромная пропасть отделяет жизнь на оккупированной территории и жизни на освобожденной территории, жизнь в Мариуполе, - отметил он. - И это то, что таким примером мы сегодня можем продвигать украинскую идею на оккупированные территории. Я хочу поблагодарить всех, кто работает в Мариуполе на реализацию этого сценария. Большая вам благодарность, - подчеркнул глава государства.

Он выразил убеждение, что именно в Мариуполе «мужественные люди упорно и настойчиво день за днем ​​строят будущее не только Мариуполя, строят будущее всей Украины».

- По многим изменениям складывается для сотен тысяч, если не миллионов людей, вынужденных проживать на оккупированной территории, совершенно другая картинка – картинка единства, картинка способности преодолевать препятствия. Это картинка больших возможностей, которые мы можем, должны реализовать и точно реализуем, если будем вместе, - подчеркнул Петр Порошенко. - Находясь среди вас, я снова и снова убеждаюсь в нашей общей силе. И силу дает нам то, что мы объединились. А это объединение многим еще пять лет назад казалось недостижимым.

Президент особо подчеркнул, что Мариуполь является городом, где противостояние – не образ или символ, а ежедневная реальность.