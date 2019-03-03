Мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одессу заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за свое государство, восстановление его территориальной целостности и суверенитета.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

- На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы – гордый народ. Мы свободолюбивый народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли, - сказал глава государства во время общения с одесситами.

- Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море – ни Черное, ни Азовское, ни нашу сушу, - заявил президент.

Петр Порошенко выразил мнение, что российский президент боится украинского народа.

- Знаете, почему Путин боится нас? Именно потому, что мы свободны. И никто и никогда больше нас не загонит в московское ярмо, - подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что Украина продолжит свое развитие. По его словам, украинцы интеллектуальные и сильные, а значит точно смогут развивать страну и сохранить ее независимость.