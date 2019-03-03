Компания «Місто для людей Миколаїв» предупредила жителей о ложных объявлениях

Вчера на домах Корабельного района Николаева неизвестными лицами были расклеены объявления, где жильцов анонимно уведомляли о том, что якобы конкурс по определению управителя многоквартирных домов признан не состоявшимся и у компании «Місто для людей Миколаїв» нет юридических оснований для предоставления услуг жильцам. Указанная информация является неправдивой.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Николаевский городской совет 19 июля 2018 года действительно принял решение №40/201 «Про визнання незаконними рішень конкурсної комісії». Однако, в соответствии с частью 4 статьи 71 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», признавать акты органов местного самоуправления незаконными может только суд. Таким образом, Николаевский городской совет превысил свои полномочия, принимая подобное решение, поэтому оно не создает никаких правовых последствий.

Необходимо также отметить, что согласно Порядку проведения конкурса на назначение управителя многоквартирного дома (утвержден приказом Минрегиона №150 от 13 июня 2016 года) признание конкурса несостоявшимся возможно исключительно по решению конкурсной комиссии, а не городского совета, и только в двух случаях – в случае полного отсутствия конкурсных предложений, а также в случае отклонения всех конкурсных предложений. Конкурсная комиссия подобного решения не принимала, поскольку у нее не было ни одного из указанных оснований.