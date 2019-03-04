Должны вернуть николаевских корабелов домой, - Порошенко о развитии судостроительной отрасли

Президент Украины Петр Порошенко во время участия в Совете регионального развития Николаевской области отметил перспективы развития региона, в частности, судостроительный потенциал.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

- Николаев – город, где есть «Зоря»-«Машпроект», которая недавно представила новый газотурбинный двигатель мощностью 32 МВт, и у которого точно нет аналогов в мире. Должны вернуть судостроение в Николаев. Вернуть николаевских корабелов домой, - подчеркнул глава государства.

По его словам, все регионы Украины должны развиваться равномерно, в стране не должно быть периферии. Начало децентрализация дает новые возможности для развития громады.

- Мы попытались найти стандартную формулу, которая должна быть в деревнях, ОТГ, городах, районах, областях, чтобы для всех наших граждан были равные возможности для развития, - рассказал Порошенко.

По его словам, в каждой ОТГ за 4-5 лет должны быть качественные дороги. Президент отметил, что за пять лет на развитие дорожной инфраструктуры области уже направлено 3,2 миллиарда гривен, а за два последних года сумма финансирования выросла в 4,5 раза – в 2018 году на дороги областного и районного значения направили 287 миллионов гривен. Отдельно президент акцентировал внимание на водоснабжении.

- По европейским стандартам – а мы двигаемся в Европу – в каждом населенном пункте, где живет более 3 тысяч жителей, должно быть центральное водоснабжение. В Николаевской области проблема воды стоит очень остро, и будем мы направлять средства, чтобы обеспечить водоснабжение, - сказал Петр Порошенко.

По словам главы государства, также должно быть обеспечено качественное снабжение электроэнергией, потому что в некоторых селах из-за некачественных электросетей есть перебои, что не способствует привлечению инвесторов и обеспечению надлежащих условий для жизни людей.

- Еще недавно, вспомните, в 2014 году были веерные отключения электроэнергии. И это было нормой. На сегодняшний день речь идет, чтобы не только обойтись без отключения, а предоставить качественную электроэнергию, - добавил он.

Президент акцентировал внимание на необходимости построения школы по новым стандартам, обеспечения нового качества интерактивного обучения – не только первоклассников, а как минимум до уровня 6-8 класса. Он также отметил, что усилиями правоохранительных органов были конфискованы средства, украденные прошлой властью, из них 6 миллиардов гривен направили на сельскую медицину.

- Существуют определенные скептические оценки относительно перспектив сельской медицины. Пожалуйста, кто не верит, через год посмотрите, каким образом это изменит качество медицинского обслуживания в селе. Это должно измеряться спасенными жизнями, - отметил Петр Порошенко.

Глава государства также отметил перспективы развития туризма в Украине, добавив, что и в Николаевской области есть уникальные объекты, которые будут интересны туристам. Однако для этого необходимы сетевые отели, продолжение модернизации международного аэропорта Николаев.

Отдельно глава государства отметил борьбу с бедностью, которая уже началась, в том числе благодаря монетизации субсидий, индексации пенсий и доплате в размере 2410 гривен тем, кто получает минимальные пенсии. Он отметил, что таких пенсионеров только в Николаевской области 62 тысячи.