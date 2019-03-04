Глава Николаевской ОГА представил Президенту Порошенко видеоотчет о достижениях Николаевщины

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко представил президенту Украины Петру Порошенко видеоотчет о достижениях Николаевщины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Савченко.

«Наш публичный видеоотчет о достижениях Николаевщины, который был представлен сегодня на заседании Совета регионального развития Николаевской области, понравился президенту Украины Петру Порошенко. С учетом того, что не все удалось вместить и не обо всех достижениях области рассказать в отведенное время, получили поручение от Президента сделать вторую часть».