Глава Николаевской ОГА представил Президенту Порошенко видеоотчет о достижениях Николаевщины

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко представил президенту Украины Петру Порошенко видеоотчет о достижениях Николаевщины.
Об этом сообщается на Facebook-странице Савченко.
«Наш публичный видеоотчет о достижениях Николаевщины, который был представлен сегодня на заседании Совета регионального развития Николаевской области, понравился президенту Украины Петру Порошенко. С учетом того, что не все удалось вместить и не обо всех достижениях области рассказать в отведенное время, получили поручение от Президента сделать вторую часть».
«Мы с нашими главами объединенных территориальных громад, мэрами городов и руководителями районов обязательно выполним поручение Президента и в следующей части у нас непременно будут продемонстрированы лучшие проекты, которые вошли в перспективные планы районов, объединенных территориальных громад и городов области. А это ни много, ни мало – 1694 проекта, которые вошли в двухтомник и были представлены главе государства!» - сообщил Савченко.