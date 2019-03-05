Порошенко заявил, что более 20 лет направляет всю свою зарплату на благотворительность

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что уже более 20 лет направляет свою заработную плату на благотворительность.

Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития Николаевской области, реагируя на просьбу председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко о необходимости повышения заработной платы государственным служащим, сообщили в пресс-службе ОГА.

Так, Петр Порошенко согласился, что ситуация с оплатой труда, сложившейся в стране, требует существенного усовершенствования и признался, что с 1998 года всю свою заработную плату перечисляет на благотворительность.

- Я с 1998 года не получаю заработную плату, потому что перечисляю ее на благотворительность. Это возможно за счет того, что я имею, за счет чего жить, - рассказал президент Украины и отметил, что сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 тысяч гривен.

Петр Порошенко убежден, что все зарплаты должны быть четко связаны и нужно отходить от практики, когда у нас есть большая разница по зарплатам.