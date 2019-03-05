Инвестор порта «Ольвия» должен участвовать в восстановлении дорожной инфраструктуры Николаева, - глава Николаевской ОГА

Привлечение 17,3 миллиардов гривен инвестиций, увеличение поступлений в бюджеты различных уровней на 58 миллиардов гривен, выплата в пользу Николаева паевого взноса более 70 миллионов гривен – об этих преимуществах шла речь на первом заседании конкурсной комиссии по проекту концессии в порту «Ольвия».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Кроме представителей портовой отрасли и членов конкурсной комиссии, участие в первом заседании приняли председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Перед заседанием конкурсной комиссии Алексей Савченко отметил, что его принципиальной позицией, как главы ОГА, по конкурсу является условие полного возмещения Николаеву выплат, связанных с восстановлением инфраструктуры и логистических направлений в городе, которые будет использовать порт и инвестор.

Ранее речь шла о возмещении Николаеву 5 миллионов долларов на восстановление дорожной и другой инфраструктуры, которая используется для функционирования порта.

- Я считаю, что это важный эксперимент для государства, прежде всего. Сегодня все понятно – начало есть. А в дальнейшем все же хотел бы, чтобы город Николаев был или совладельцем, или имел возможности доносить свою позицию. Это было бы понятно, потому что всегда будут возникать вопросы с инфраструктурой, с объектами, и мы постоянно будем об этом говорить. Как глава облгосадминистрации я должен отстаивать прежде всего интересы общества и области. Уверен, что компании, которые будут принимать участие в концессии, будут мощными, поэтому пусть нам тоже помогают, потому что такого не может быть, чтобы все проблемы с инфраструктурой ложились на город Николаев. В качестве примера – страдают дороги, по которым ездят наши горожане и их надо содержать, - отметил глава ОГА.

Отдельно Алексей Савченко выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко и Министерству инфраструктуры за дальнейшую поддержку в восстановлении Николаевского международного аэропорта.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также подчеркнул, что это лишь первый шаг, но он очень важен, ведь именно сегодня начинается процедура передачи государственных объектов в концессию.

- Еще раз подчеркиваю, концессия означает, что все остается в государственной собственности, но мы на честном прозрачном конкурсе совместно с коллегами из Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства экономики и другими специалистами выберем известного и мощного инвестора, который будет работать в портах «Ольвия» и «Херсон» 30-35 лет, - отметил Омелян.

По словам министра, на примере порта «Ольвия» речь идет о привлечении 17,3 миллиарда гривен инвестиций, увеличения поступлений в бюджеты различных уровней на 58 миллиардов гривен. В том числе, от концессионных платежей почти 20 миллиардов. Выплата в пользу Николаева паевого взноса составит более 70 миллионов гривен. Также поступления в местные бюджеты составят не менее 240 миллионов гривен за первые 5 лет реализации проекта.