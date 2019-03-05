Председатели ОТГ Николаевщины выразили благодарность президенту Украины за реформу децентрализации

Заседание Совета регионального развития Николаевской области – это еще один пример того, что громады способны на эффективные изменения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко во время итогового заседания Совета регионального развития 4 марта заявил, что совместно разработанный План до 2021 года с указанными проектами свидетельствует – руководители на местах уверенно взяли на себя большие обязательства перед своими громадами, что удалось благодаря внедрению реформы децентрализации, инициированной президентом Петром Порошенко.

Глава ОГА передал президенту Украины совместное обращение от глав действующих 29 объединенных территориальных громад Николаевщины с благодарностью за внедренную реформу децентрализации.

По словам Алексея Савченко, децентрализация является самой успешной реформой, которая воплощается сейчас в стране, ведь дала совершенно новые возможности для развития каждой новой ОТГ.