Украина будет страной богатых, свободных и счастливых людей, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область посетил Иларионовскую объединенную поселковую территориальную общину и ознакомился с ее инфраструктурой.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

В частности, глава государства заслушал доклад о строительстве нового детского сада, который должен быть введен в эксплуатацию в мае этого года, и ознакомился с проектами реконструкции опорной школы и стадиона. Во время общения с местным жителями Порошенко выразил убеждение, что Украина будет развиваться, ведь украинский народ трудолюбивый.

- Мы готовы работать и днем, и ночью для достижения наших целей. Мы побеждаем, потому что меняем нашу страну. И эти изменения есть везде, - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что и эта объединенная община существенно изменилась и развивается. В качестве примера он привел строительство нового детского сада, модернизацию и ремонт школы, строительство дороги, восстановление освещения. Работает в общине и предприятие по производству сыров.

- Очень важно, чтобы мы обеспечивали эти изменения, - подчеркнул президент. - И все это – развитие бизнеса, школ, детсадов, строительство дороги, водопровода и многое другое – это децентрализация, благодаря которой сегодня развиваются наши общины. Мы становимся страной общин, объединяющих активных и трудолюбивых людей, которые берут в свои руки местную власть и ответственность за будущее общины, и оно становится реальностью, а община меняется. Сегодня у нас есть амбиция – быть не просто страной, а великой страной богатых, свободных и счастливых людей. Такой я хочу видеть Украину.

Кроме значительных изменений и развития Днепропетровщины, президент также отметил ее вклад в борьбу за мир.

- Ваша область стала надежным тылом для Вооруженных сил Украины, для нашей армии. Ваша область стала центром волонтерского и добровольческого движения. Ваша область стала убежищем для тысяч людей, спасавшихся от российской оккупации, - сказал Петр Порошенко, подчеркнув, что горд быть президентом такой объединенной нации и поблагодарил людей за сделанное.

Глава государства также поблагодарил всех, кто сохранил Приднепровский край и воинов, защищавших и защищающих сейчас Украину и тех, кто отдал за нее самое дорогое.