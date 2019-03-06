Нардеп Ильюк призвал мэра Николаева и депутатов поддержать его субвенции на ближайшей сессии горсовета

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк заявил, что Николаев снова рискует потерять миллионы гривен поддержки из госбюджета, если мэр и депутаты городского совета не примут необходимые решения на ближайшей сессии.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

В начале 2019 года Николаев уже потерял 7,5 миллионов гривен, которые привлек в бюджет города нардеп Ильюк на установку бесплатных газовых счетчиков — деньги забрал Кабмин ввиду того, что очень долгое время местные власти не могли решить их судьбу. Чтобы ситуация не повторилась с субвенцией этого года, депутатам и мэру следует рассмотреть этот вопрос на сессии горсовета.

- Очень жаль, что масса вопросов в нашем городе не решаются исключительно из-за политики, политических игр. Как и жители Николаева, я не понимаю, как можно не воспользоваться деньгами ради развития города? Дело дошло до того, что правительство попросту забирает их назад. По-моему, уже всем понятно, что от этого страдает весь город, - отметил Ильюк.

Согласно субвенции Ильюка на 2019 год, предполагается выделение 4,4 миллионов гривен на здравоохранение. Это предусматривает покупку медоборудования и компьютерной техники в Центр первичной медико-санитарной помощи №6, городские больницы №2, №3 и №5, а также в Центр медико-санитарной помощи №2.

Свыше 3-х миллионов гривен в качестве субвенции нардепа Ильюка могут получить 74 школы и детских сада Николаева. Речь идет о покупке мультимедийного оборудования, мебели, спортивного оборудования и комплексных систем для уборки.

Также в рамках субвенции предполагается покупка инструментов и оборудования в Кульбакинский дом культуры и Детскую школу искусств №2. Необходимое оборудование могут закупить и в районные Центры социального обслуживания.

В том случае, если мэр Николаева и городские депутаты не поддержат эту субвенцию, указанные объекты останутся без надлежащего финансирования. По словам нардепа Ильюка, городской власти нельзя в очередной раз потерять деньги из-за политических разногласий.