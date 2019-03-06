Ни связи, ни фамилии не повлияют на расследование злоупотреблений в оборонной сфере, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что при расследовании хищений в оборонной сфере «для громких фамилий» не будет «индульгенции».

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Он считает, что журналистское расследование о хищениях в оборонной сфере базировалось на утечке информации из правоохранительных органов.

- После выхода резонансной журналистской передачи относительно возможных злоупотреблений в сфере закупок в «Укроборонпроме», которое, кстати, базировалось на утечке информации из правоохранительных органов, я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Уволен он также из руководства двух комиссий. Чтобы ни статус, ни его связи не влияли на результаты расследования, - подчеркнул президент.

- Комиссия оценит вопиющие факты и причастность к ним каких-либо громких фамилий. И, подчеркиваю, ни для одной фамилии не будет индульгенции, - сказал Порошенко.

По его словам, Украина инициирует международную комплексную проверку деятельности государственного концерна «Укроборонпром».