В Еланецком районе начали подготовку к ремонту трассы на Кропивницкий, - глава ОГА Савченко

В Еланецком районе на территории дорожно-ремонтного пункта в селе Воссиятское начали подготовку к размещению бетонно-смесительного узла, который будет использоваться при строительстве трассы Н-14.
Об этом сообщается на Facebook-странице главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.
«Это уже не просто пустые обещания, а реальные действия, которые предшествуют самому строительству дороги. Сейчас завозятся все необходимые компоненты бетонно-смесительного узла. Напомню, было принято решение, что первоочередные ремонтные работы будут проводить на участках дорог, проходящих через населенные пункты Водяно-Лорино и Воссиятское и автодороги между ними».
«Спасибо за поддержку президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и всем, кто способствует ремонту и строительству дорог в Николаевской области. В этом году в государственном бюджете на капремонт трассы Н-14 предусмотрено 500 миллионов гривен. Сейчас проведены торги и заключены договоры о работах на 4 участках стоимостью 378 миллиона гривен. Убежден, все ответственные службы и подрядчики отработают добросовестно. А мы все вместе будем ежедневно контролировать качество всех работ», - заявил Савченко.