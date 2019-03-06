В Еланецком районе начали подготовку к ремонту трассы на Кропивницкий, - глава ОГА Савченко

В Еланецком районе на территории дорожно-ремонтного пункта в селе Воссиятское начали подготовку к размещению бетонно-смесительного узла, который будет использоваться при строительстве трассы Н-14.

Об этом сообщается на Facebook-странице главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

«Это уже не просто пустые обещания, а реальные действия, которые предшествуют самому строительству дороги. Сейчас завозятся все необходимые компоненты бетонно-смесительного узла. Напомню, было принято решение, что первоочередные ремонтные работы будут проводить на участках дорог, проходящих через населенные пункты Водяно-Лорино и Воссиятское и автодороги между ними».