Николаевский аэропорт – неотъемлемая часть экономического развития области, - Алексей Савченко

Среди региональных проектов, реализация которых запланирована в рамках сформированного Перспективного плана развития Николаевщины на 2019-2021 годы - продолжение модернизации коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Это подчеркивает председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, отмечая то, что предложенный проект был согласован во время заседания Совета регионального развития под председательством президента Украины Петра Порошенко.

- Николаевский международный аэропорт - это аэропорт, который имеет идеальное географическое положение для создания большого транспортного хаба. Модернизацией Николаевского аэропорта мы, прежде всего, обеспечиваем современное, быстрое и комфортное обслуживание пассажиров, - комментирует председатель ОГА Алексей Савченко.

Председатель ОГА напоминает, что в 2017-2018 годах, после длительного перерыва, в Николаевском международном аэропорту была проведена реконструкция стратегических объектов (отремонтировали взлетно-посадочную полосу, восстановили перрон, частично отремонтировали здание аэровокзала) и возобновлена ​​работа производственных служб (восстановление систем навигации, действует служба авиационной безопасности).

- На сегодня в области действует программа развития аэропорта на 2017-2020 годы, поддержанная депутатами Николаевского областного совета, благодаря которой обеспечивается стабильная работа предприятия. Сейчас технические возможности аэропорта позволяют принимать все типы воздушных судов гражданской авиации, - акцентирует внимание Алексей Савченко.

Кроме того, по словам главы Николаевской ОГА, в концепции развития единой транспортной системы Украины Николаевский аэропорт должен стать ведущим грузопассажирским аэропортом, работающим по схеме «море-воздух-земля» в направлении стран Балтии, Западной Европы, Средней и Юго-Восточной Азии.

При этом сам проект модернизации предусматривает обновление аэропорта, совершенствование систем навигации и метеонаблюдения для работы в сложных погодных условиях, обустройство аэровокзала. Уже после завершения всех работ аэропорт будет способен принимать около 45 самолетов в день и обслуживать до 1200 пассажиров в час.

- Сейчас идут активные переговоры, прием комиссий, встречи с авиакомпаниями по поводу восстановления авиаперелетов в/из Николаева. Аэропорт уже осуществляет международные чартерные рейсы, а налаживание его дальнейшей работы повлияет на привлекательность региона для туристической и бизнес-деятельности, а как результат - будут дополнительные бюджетные поступления. Это неотъемлемая часть дальнейшего развития инфраструктуры области, местного предпринимательства, улучшение и усиление взаимоотношений как с другими территориальными общинами, так и с международным сообществом, - подчеркивает Алексей Савченко.

Глава ОГА отмечает, что в настоящее время Николаевщина имеет понимание со стороны министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по развитию Николаевского аэропорта. Однако предприятие нуждается в поддержке и включении в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.