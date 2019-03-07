Мы выходим на серийное производство новейших образцов вооружения и военной техники, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что налажено производство бронетехники, армия уверенно осваивает такую ​​важную военную технику как беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

- Сегодня ВСУ приняли на вооружение и закупают современные БПЛА украинского производства такие как «Спектатор», «Фурия», «FlyEye». В этом году приняли на вооружение беспилотный разведывательный ударный комплекс «Сокол». В ближайшее время приступаем к его производству, - сказал президент. - Сейчас состоится испытание нового мощного ударного БПЛК Bayraktar. Мне удалось договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся в Украине.

- Впервые за годы независимости государство наконец создает производство боеприпасов после уничтожения Луганского завода. Это стало возможным благодаря эффективной деятельности ГПУ по спецконфискации средств Януковича, которые направили на армию. Ведется строительство общежитий для контрактников и производство боеприпасов. Эта программа сейчас успешно реализуется, - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что в течение 5 лет достигнули настоящего прорыва в ракетных технологиях, создали реактивную систему залпового огня «Ольха» с управляемыми ракетами.

- В этом году завершаем разработку и постановку в производство комплекса крылатых ракет «Нептун», - добавил он.

Также Порошенко во время заседания СНБО подчеркнул, что Украина с пониманием отнеслась к решению США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Президент отметил, что последовательный развал Россией системы контроля над вооружениями побуждает Украину и союзников искать и находить необходимые средства для обеспечения безопасности.

- Отдельно хочу отметить, что и с Украины это снимает определенные ограничения и обязательства, которых мы придерживались ранее. Выводы делайте сами, - сказал он. - При таких обстоятельствах, учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией и поэтому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, потому что блокировалось это до 2014 года – мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства.