«Благодаря децентрализации громады получили возможность строить сверхсовременные школы», – глава Николаевской ОГА

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что школьники Николаевщины должны учиться в комфортных и современных условиях, а благодаря реформе децентрализации, инициированной Президентом Украины Петр Порошенко, громады получили возможность строить сверхсовременные школы.

Об этом сообщается на Facebook-странице Алексея Савченко.

Ярким примером он назвал капитальный ремонт Вознесенской школы №8, который сейчас уже вышел на финишную прямую.

«Я хорошо помню, как лично на заседании комиссии по оценке и отбору инвестиционных программ и проектов регионального развития, перед вице-премьер-министром - Министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины отстаивал и этот проект. И я благодарен Геннадию Зубко за поддержку, ведь в 2018 году, с целью поддержки добровольно объединенных территориальных громад был объявлен дополнительный конкурс для ОТГ. По результатам этого конкурса Николаевщина получила почти 16 млн грн средств ГФРР на реализацию социально важных проектов, в частности, и на капитальный ремонт здания Вознесенской общеобразовательной школы I-III ступеней №8 (ГФРР - 9 млн грн, местный бюджет – 7,8 млн грн) . Сейчас любой может воочию убедиться - проект на завершающей стадии», – говорится в сообщении.

Также Савченко подчеркнул еще один важный момент – во время реконструкции этой школы были учтены все требования к энергосберегающим технологиям, и это позволит ежегодно экономить до 30% средств местного бюджета, которые ранее направлялись на отопление школы.