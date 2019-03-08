Президент наградил женщин-военных: «Вы цементируете нашу оборону – вы наши хранительницы»

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Петр Порошенко встретился с женщинами-военными и отметил высокими государственными наградами женщин, которые принимали и принимают участие в отражении агрессии на востоке нашей страны.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«В течение всех пяти лет, во время которых Украина противостоит вражеской агрессии, бок о бок с воинами-мужчинами находятся женщины. Это особенность Вооруженных Сил Украины, других силовых подразделений за последние пять лет», – сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что рядом с решительными изменениями в обеспечении и оснащении армии резко увеличилось количество женщин в украинской армии.

«Я приветствую эти изменения. И поздравляю каждого, кто принял решение присоединиться к делу обороны страны. Есть женщины-воины, но и одновременно - женщины-хранительницы. На боевых позициях, где присутствуют женщины, дисциплина и поведение совершенно другие. Женщины цементируют нашу оборону и дают силы тем, кто находится на переднем крае», – сказал Петр Порошенко.

«К сожалению, за нашу независимость мы платим высокую цену», - добавил он и напомнил о подвиге героической Украинской Леси Баклановой.

«Она погибла 10 октября 2018 года у шахты Бутовка в районе Авдеевской промзоны. Родом из Луганщины. Только исполнилось 18 лет – согласилась на службу по контракту. Отказалась от штабной работы, попросилась на передовую. Когда в Лесю попала вражеская пуля, ей было всего 19. И останется она вечно молодой, останется как символ, на котором будут воспитываться поколения защитников нашей земли», – сказал Петр Порошенко.

Присутствующие почтили память всех павших в борьбе за Украину минутой молчания.

Президент напомнил, что в целом, статус участника боевых действий получили более 7 тысяч женщин-военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, 166 из них удостоены высших государственных наград, в том числе пятеро были награждены посмертно.

Глава государства подчеркнул, что на законодательном уровне повышено правовую защиту военнослужащих-женщин и созданы условия для увеличения их количества на военной службе, в частности на высших военных должностях.

«В прошлом году в октябре подписал Закон, которым обеспечиваются равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях. 27 лет Украина шла к этому закону. Когда во всем цивилизованном мире это давно гарантируется. Но мы очень быстро учимся и меняемся», – отметил Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что сегодня среди прочего женщинам-военным гарантируется равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы, независимо от пола. Он сообщил, что на сегодня около 90 женщин имеют воинское звание «полковник». Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих-женщин.

«Отныне выполнение женщинами воинской обязанности происходит на равных основаниях с мужчинами», – подчеркнул Глава государства.

Он подчеркнул, что военнослужащим-женщинам предоставлен доступ ко всем учетным специальностям, женщины составляют почти четверть от численности личного состава Вооруженных Сил Украины.

По его словам, в настоящее время в общей численности привлеченного в состав сил и средств операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей личного состава свыше 10% женщины.

«Вам всем очень подходит военная форма. Я очень благодарен присутствующим здесь и не сомневаюсь, что Украина обязательно реализует свою цель – будет большой страной состоятельных и счастливых людей, станет членом Европейского Союза и НАТО», – подчеркнул Президент.

«Это уже другая страна, это уже другая армия. И огромный вклад в эти изменения делали женщины, в том числе и женщины-военнослужащие», – подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак поблагодарил Президента за его бережное отношение к украинской армии и особое отношение к женщинам в армии.

«Вы начинаете и заканчиваете свой рабочий день с проблем армии. Сегодня ни одного достижения нет в армии без участия и помощи со стороны Президента как Верховного Главнокомандующего. Это касается всего – отношения к людям, социальным вопросам, вооружения, подготовки», – сказал Степан Полторак.

При этом Министр обороны подчеркнул, что отношение к женщинам в армии, создание равных условий для прохождения ими службы в рядах ВСУ и других силовых органах также является приоритетом Президента.