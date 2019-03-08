При выборе своего кандидата в Президенты нужно руководствоваться здравым смыслом, – Ващиленко

Артем Ващиленко Руководитель Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко считает, что выбор своего кандидата на президентские выборы стоит делать, исходя из здравого смысла.

Об этом он заявил в программе «Основная тема».

– Сегодня важным фактором избирательной кампании стали всевозможные вопросы. Но прежде, чем всерьез воспринимать данные опросов, давайте подумаем просто по-житейски. Скажите, вы когда-нибудь доверили операцию на сердце, воспитание своего ребенка, да даже ремонт стиральной машины человеку, которого только встретили? Этот человек, возможно, талантливо играет роль врача, возможно, просто хороший человек, но он не профессионал. Скорее всего, вы ответите «Нет». Потому что любой нормальный человек хочет доверить свою жизнь лучшему врачу, своих детей – знающему и квалифицированному педагогу, свою стиральную машину – толковому, честному и добросовестному специалисту. Эти надежные и хорошие правила заслуживают, чтобы применить их и к выбору Главы государства. Выбирать Главу государства, нужно, исходя, в первую очередь, из здравого смысла, – отметил Артем Ващиленко.