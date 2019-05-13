Нардеп Козырь выступил за скорейшую передачу кинотеатра «Искра» городу: «Отношение к зданию – варварское»

Борис Козырь Народный депутат Украины Борис Козырь настаивает на скорейшей передаче здания бывшего кинотеатра «Искра» в собственность города Николаева. Нардеп считает отношение областной власти к зданию варварским.

Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата Козыря.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные разбирают здание бывшего кинотеатра «Искра», который находится в коммунальной собственности Николаевского областного совета.

- Считаю сегодняшнее отношение к зданию бывшего кинотеатра «Искра» просто варварским. За 6 лет, пока здание находилось в областной собственности, оно превратилось практически в руины. Где обещанное здание для филармонии? Где, в конце концов, хоть что-то, кроме бесконечной бумажной переписки? Недопустимо, чтобы на территории огромного района простаивало и разрушалось здание только потому, что никому до него нет дела. Настаиваю на скорейшей передаче здания бывшего кинотеатра обратно в городскую собственность. Горсовет Николаева сегодня не может просто отмахнуться от проблемы. Вместе с коллегами по областному совету городские депутаты должны решить дальнейшую судьбу здания. Николаевцев не интересует, кому принадлежит этот объект. Им важно, чтобы он работал и приносил пользу, - заявил Козырь.