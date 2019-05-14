В Николаеве состоялся вдохновляющий и душевный концерт для особенных детей и их мам ко Дню матери

В Николаеве 12 мая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери в рамках благотворительной акции «Особенный день для Особенной мамы», организатором которого выступил областной БФ «Доброта и Доверие».

Об этом сообщили в пресс-службе николаевского «Морского специализированного порта «Ника-Тера».

На сцене радовали своими уникальными танцевальными и вокальными номерами сами воспитанники фонда, а на большом экране зрители смогли познакомиться с жизненными историями каждой мамы особенного ребёнка, которая приняла участие в акции. Идея проекта для мам родилась у руководителя ОБФ «Доброта и Доверие» Валентины Ткаченко после ежегодной зимней благотворительной акции ко Дню Святого Николая.

- Я видела в глазах детей счастье, когда они получали свои желаемые подарки, и видела, как их мамы трепетно и с заботой относятся к каждому событию в жизни их детей, как стараются сделать их жизнь яркой и помочь осуществить их мечты, - поделилась Валентина Ткаченко. – Мамы особенных детей живут от реабилитации до массажа, их участие в жизни ребёнка стопроцентное. Поэтому и родилась идея проекта именно для мам - каждая участница акции почувствовала себя красивой, сильной, счастливой, ведь многие из них мне признались, что последний раз делали макияж и надевали платье только на свадьбу. Мы благодарны нашим спонсорам и верным друзьям, что помогли осуществить идею в реальную жизнь, в том числе и морскому порту «Ника-Тера», к которым мы часто обращаемся в критической ситуации, и знаем, что они всегда нам помогут, - добавила Валентина.

Для участия в проекте проводился отбор участниц среди мам особенных детей с инвалидностью или синдромом, после чего с каждой из них поработали визажисты и стилисты для того, чтобы мамы стали достойными фотомоделями. Совсем бесплатно с ними работали известные николаевские фотографы, после чего лучшие фотографии были представлены на выставке в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре, на сцене которого и проходил праздничный концерт.

- Наша жизнь протекает от реабилитации до больницы, поэтому мы благодарны таким проектам – это нас вдохновляет, вселяет веру в себя, даёт осознать, что мы женщины и тоже можем быть красивыми, - рассказала мама пятилетнего Матвейчика Вероника Ткаченко.

Также на праздничный концерт участницы акции подготовили совместный душевный номер в вышиванках ручной работы и поблагодарили организаторов проекта за возможность отвлечься от ежедневных забот.