СМГ спустила на воду сухогруз Palladiy

На Николаевской верфи компании Смарт Мэритайм Груп по завершении докового объема ремонтных работ спущен на воду сухогруз Palladiy (дедвейт 4,9 тыс. тонн, флаг — Камерун).

Об этом сообщили в пресс-службе СМГ.

На сухогрузе в форсированном режиме заменили более 70 тонн корпусного металла. Замена металла — основной вид работы, выполненных специалистами верфи. В настоящее время Palladiy находится на плаву и проходит необходимые испытания. В ближайшее время судно будет передано заказчику.

Справка:

Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Объем производства СМГ в 2018 году составил 610 млн грн, что вдвое больше, чем в 2017 году. Средняя заработная плата сборщиков корпусов металлических судов и сварщиков составляет 13,8 тыс. грн.