В Николаеве в формате этнофестиваля открыли общественное пространство на пляже «Чайка»

В Николаеве 18 мая состоялось торжественное открытие городского пляжа «Чайка», который стал проектом-победителем конкурса общественного бюджета Николаева в 2018 году. Инициатором проекта выступила Украинская академия лидерства.

Об этом сообщили в пресс-службе «Морского специализированного порта Ника-Тера».

На открытии выступил мэр города Николаева Александр Сенкевич:

- Сейчас сделана лишь маленькая часть из запланированного и в дальнейшем работа будет продолжаться.

Также мэр мотивировал николаевцев писать свои собственные проекты, направленные на улучшение города. Он отметил, что нужно беречь то, что сделано, потому что деньги, за которые были реализованы проекты, идут из городского бюджета, а это непосредственно деньги самих горожан.

Выступил и руководитель Украинской академии лидерства в Николаеве в 2016-2018 годах Александр Медведев, который был инициатором проекта реставрации пляжа «Чайка». Александр рассказал о пути реализации этого проекта совместно со студентами и выпускниками академии.

Кроме этого, Александр Медведев отметил «Морской специализированный порт Ника-Тера», который внёс свой вклад в обновление пляжа «Чайка» для комфортного времяпрепровождения николаевцев. Портовики специально разработали и изготовили скамейки и урны для зоны отдыха, а также установили данные объекты в удобных местах на территории пляжа. Стоит отметить, что «Ника-Тера» из года в год принимает активное участие в благоустройстве Корабельного района и всего города в том числе. Сейчас на пляже установлена сцена для йоги, детская и спортивная площадки, лавочки, мусорные баки, проведено освещение.

После официального открытия почти 100 человек посетили этнофестиваль в рамках проекта «Кошик», на котором действовали детская зона, сторителлинг на украинском и английском языках (Евгений Погорелов – автор детских сказок), гаивки (традиционные украинские игры, танцы, веселые забавы), плетение маскировочной сетки для военных на востоке Украины, изготовление игрушечных птичек из шпагата, спортивные командные игры.

Также гости имели возможность послушать такие группы как «Огурчики» (Полтава), «Солнце в кармане» (Черкассы), николаевский хор «Витовчане», каверы в исполнении студентов Украинской академии лидерства. Фестиваль поддержала компания «Лакомка», подарив сладости самым юным участникам.

Николаевцев приглашают на обновлённый пляж проводить свободное время, играть в волейбол и заниматься спортом, играть с детьми на детской площадке, заниматься йогой, а также созерцать прекрасный закат.