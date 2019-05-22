Нардеп Козырь потребует отчета Минздрава о медреформе: «На старте был допущен ряд ошибок»

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Народный депутат Украины Борис Козырь намерен инициировать отчет Министерства здравоохранения о результатах медицинской реформы. Он убежден, что реформа нуждается в незамедлительной корректировке.

Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата.

- Считаю необходимым и буду инициировать отчет Минздрава в Верховной Раде о ходе медицинской реформы в Украине и принятие незамедлительных мер по ее корректировке, - заявил Борис Козырь.

По мнению народного депутата, на старте медицинской реформы был допущен ряд серьезных ошибок.

- Реформа медицинской отрасли - неоднозначная и болезненная, как с положительными, так и отрицательными моментами. Анализируя ход реформы, можно уже с уверенностью сказать, что при ее старте был допущен ряд ошибок, которые могут иметь необратимые последствия, - считает Борис Козырь.

Вадим Богданов

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