Нардеп Козырь потребует отчета Минздрава о медреформе: «На старте был допущен ряд ошибок»

Народный депутат Украины Борис Козырь намерен инициировать отчет Министерства здравоохранения о результатах медицинской реформы. Он убежден, что реформа нуждается в незамедлительной корректировке.
Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата.
- Считаю необходимым и буду инициировать отчет Минздрава в Верховной Раде о ходе медицинской реформы в Украине и принятие незамедлительных мер по ее корректировке, - заявил Борис Козырь.
По мнению народного депутата, на старте медицинской реформы был допущен ряд серьезных ошибок.
- Реформа медицинской отрасли - неоднозначная и болезненная, как с положительными, так и отрицательными моментами. Анализируя ход реформы, можно уже с уверенностью сказать, что при ее старте был допущен ряд ошибок, которые могут иметь необратимые последствия, - считает Борис Козырь.