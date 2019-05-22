Нардеп Ильюк обратился к Президенту с требованием об увольнении руководства «Зори»-«Машпроект»

После многочисленных жалоб работников государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» николаевский народный депутат Артем Ильюк обратился к Президенту Украины с требованием об отстранении его руководства.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа Ильюка.

По словам Артема Ильюка, накануне ему поступила масса жалоб от заводчан, которые сообщили, что им снова не выплатили запланированный аванс. Подобное происходило на «Зоре» незадолго до первого тура выборов Президента Украины.

«Вчера получил массу сообщений от работников «Зори»-«Машпроект». Запланированный аванс на заводе опять не выплатили – кормят «завтраками». Говорят, недавно «Зоря» выполнила крупный заказ – на вырученные деньги руководство решило «погулять» в честь дня рождения предприятия. Простым работникам пообещали премии, но ничего так и не выплатили», - сообщил парламентарий.

Артем Ильюк уверен, что действующее руководство «Зори» привыкло к постоянной безнаказанности, ведь количество похожих историй за последние годы только растет. Нардеп потребовал от Президента следующее:

1. Отстранить руководящий состав госпредприятия «Зоря»-«Машпроект».

2. Провести служебное расследование относительно деятельности руководства предприятия.

3. Назначить новый профессиональный менеджмент, который обеспечит стабильную работу «Зори», а также не допустит любые возможные попытки приватизации.

4. Обеспечить своевременные выплаты зарплат и премий.